Жизель Бюндхен забеременела от тренера по джиу-джитсу

44-летняя супермодель Жизель Бюндхен находится на пятом-шестом месяце беременности и готовится стать мамой в третий раз, пишет TMZ. По данным издания, отцом ребенка является ее 35-летний возлюбленный, инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым она встречается с лета прошлого года. Отмечается, что в скором будущем пара собирается создать семью.

Источники сообщают, что ребенок Жизель родится в начале 2025 года, его пол пока неизвестен. Также у модели есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа Тома Брэди, с которым она развелась в 2022 году, — говорится в сообщении.

Ранее Бюндхен приняла участие в рекламной съемке французского бренда Balmain. Снимки были опубликованы компанией в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В кадре модель облачена в строгий костюм черного цвета с крупными пуговицами. Комплект состоит из юбки с высокой посадкой и пиджака с острым силуэтом плечей. На снимке пиджак немного распахнут, обнажая часть тела Бюндхен. В одной руке модель держит дизайнерскую сумку, а другую поднесла к лицу, изображая задумчивость. Образ звезды подиумов дополнили крупные серьги и «мокрая» укладка волос.