Лерчек устроила истерику на шоу «Звезды в джунглях»

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) записала видео после очередного испытания в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ, в слезах рассказав, как ей в нижнее белье заполз мадагаскарский таракан. По словам инфлюенсера, насекомое покусало ее, пытаясь выбраться. Лерчек заявила, что чувствует себя униженной. Ролик опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) другая участница шоу блогер Алана Мамаева.

Я орала и кричала о том, что у меня таракан в трусах. Он там сидел, пока эти крысы по мне бегали. Неужели нельзя было заклеить это место тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной, — в слезах рассказала Лерчек.

Ранее стало известно, что компания Чекалиной ООО «Би Фит» подала иск против ООО «Маркет-Здоровье» на сумму 3,4 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения в суд послужило нарушение маркетплейсом условий договоров поставки косметики. Блогер подала иск еще в сентябре, а предварительное заседание состоялось 22 октября.

До этого Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин стали фигурантами нового уголовного дела о переводе валюты с использованием подложных документов. К паре появились претензии из-за оплаты марафонов через банк в Дубае. Ущерб от действий блогеров оценивается в 250 млн рублей.

Московский суд отправил Лерчек под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 26 ноября. Ей запретили пользоваться интернетом.