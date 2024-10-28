Рудковская прокомментировала новость, что Инстасамка станет солисткой «Ленинград»

Новостью дня стала информация о том, что новой солисткой группы «Ленинград» станет Инстасамка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В разговоре с Super представитель артистки подтвердил, что это правда, однако пока все на стадии переговоров. О грядущем сотрудничестве артистов высказалась Яна Рудковская.

© Super.ru

Неожиданный ход! Новой солисткой группы «Ленинград», возможно, станет Инстасамка. Череда солисток провокационной группы сменится еще одной. СМИ пишут, что впереди как минимум один совместный альбом, и первый для группы за последние шесть лет. Интересно, это так развод на продуктивности Шнурова сказался?

Яна Рудковская

Как мы поняли, сама идея сотрудничества Яне понравилась.