Рудковская прокомментировала новость, что Инстасамка станет солисткой «Ленинград»

Яна Рудковская прокомментировала новость, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград»
Новостью дня стала информация о том, что новой солисткой группы «Ленинград» станет Инстасамка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В разговоре с Super представитель артистки подтвердил, что это правда, однако пока все на стадии переговоров. О грядущем сотрудничестве артистов высказалась Яна Рудковская.
Неожиданный ход! Новой солисткой группы «Ленинград», возможно, станет Инстасамка. Череда солисток провокационной группы сменится еще одной. СМИ пишут, что впереди как минимум один совместный альбом, и первый для группы за последние шесть лет. Интересно, это так развод на продуктивности Шнурова сказался?
Как мы поняли, сама идея сотрудничества Яне понравилась.
«Подход креативный, хотя оба артиста обходительно молчат. И явно оба нуждались в оживлении своих амплуа», — отметила продюсер Димы Билана. Яна дала понять, что ей будет интересно оценить результаты совместного творчества Инстасамки и Сергея Шнурова. «Буду ждать альбом, трек или коллаборацию. Посмотрим», — подытожила Яна Рудковская.