Экс-солистка "Ленинграда" заявила, что Инстасамке не нужен Шнуров

Сергею Шнурову работа с Инстасамкой (Дарья Зотеева) важней, чем самой исполнительнице. Такое мнение высказала бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в беседе с "Газетой.ру".

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"Конечно, любой человек, который не в бункере и не живет в танке, слышал песни Инстасамки, кто-то против своей воли, кто-то добровольно", – уточнила она.

Саму певицу Вокс назвала отличным медиаактивом, который двигается сквозь любые сложности и трудности шоу-бизнеса. Она отметила и хорошую команду, которая работает над проектом исполнительницы.

"Напишите, что я на гастрольки еду, чтобы люди не думали, что я умерла в канаве. У меня восемь музыкантов, сейчас в Сочи едем всей группой", – заключила она.

Ранее стало известно, что Инстасамка станет новой вокалисткой "Ленинграда", а сам Шнуров, по версии СМИ, решил вернуться к музыке после проблем в семье. При этом певица уже анонсировала совместный релиз вместе с группой, который выйдет 8 ноября.