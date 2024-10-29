Суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод

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Суд не принял заявление бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой на развод с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом пишет StarHit.

— Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК. Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят, — говорится в сообщении.

По данным суда, в случае неисполнения обязательств иск будет возвращен, следует из материала.

22 октября в Хорошевский районный суд Москвы поступил иск Седоковой о расторжении брака. Согласно правилам, супружеской паре дадут чуть более месяца на примирение, после этого брак будет официально расторгнут. При этом стало известно, что пара расстается без имущественных споров.

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что артистка якобы никогда не гнушалась отношений с женатыми мужчинами. Он напомнил, что Тимма младше своей избранницы на девять лет. Ради отношений с Седоковой он оставил жену Сану, начав роман с певицей, еще будучи в браке. Тогда спортсмен заявлял, что его отношения с супругой «изжили себя». При этом их ребенку на тот момент было всего несколько месяцев.