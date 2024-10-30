Леди Гага выпустила клип на композицию Disease

Поп-звезда Леди Гага представила видео на песню Disease, релиз которой состоялся 25 октября.

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В причудливом, тревожном клипе исполнительница спасается от некой таинственной сущности, напоминающей чумного доктора. Судя по всему, это альтер эго лирической героини, которое играет сама Гага.

В своих соцсетях артистка уточнила, что Disease рассказывает о «столкновении со страхом, своей внутренней тьмой и осознанием того, что иногда я не могу победить части себя, которые меня пугают». Певица назвала себя «дирижером собственной симфонии» и целостным человеком, принимающим своих демонов.

Композиция, скорее всего, станет частью предстоящего альбома Леди Гаги, выход которого намечен на февраль 2025-го.

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