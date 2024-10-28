Николаев показал, как выглядит его живущая в США 46-летняя дочь

Композитор Игорь Николаев в блоге в Instgram (деятельность в РФ запрещена) поздравил с 46-летием живущую в США дочь Юлию. Он опубликовал редкие снимки наследницы, пожелав ей быть здоровой и счастливой «с божьей помощью».

Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья! С Божьей помощью! — написал в блоге музыкант.

К поздравлениям музыканта присоединилась его супруга Юлия Проскурякова, она опубликовала фото и видео с дочерью Николаева, сделанные в контактном зоопарке Майями.

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Ранее жена юмориста Гарика Мартиросяна, юристка и писательница Жанна Левина-Мартиросян, показала фото их повзрослевшей дочери, которая предпочитает вести непубличный образ жизни. Женщина опубликовала снимок 20-летней Жасмин в день ее рождения на своей странице.

До этого снимок мужа с их маленьким сыном опубликовала супруга актера Милоша Биковича Ивана Малич. На фото артист везет наследника в коляске. Звезда «Холопа» был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной.

Кадр жена Биковича подписала эмодзи в виде сложенных в сердечко рук. В начале января Бикович стал отцом и отпраздновал рождение сына по сербскому обычаю — с цыганами и в рваной футболке.