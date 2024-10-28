У Галкина* начались проблемы с продажей билетов на концерты в США

У юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) начались проблемы с продажей билетов на выступления в США. Так, на концерт в Балтиморе продано чуть более половины зала.

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Об этом сообщает aif.ru.

Выступление Галкина* в Балтиморе запланировано на 29 октября. Оказалось, что на концерт продано чуть более 50% билетов.

Попасть на выступление шоумена стоит от 90 до 220 долларов, что эквивалентно 8-21 тыс. руб.

Также известно, что снимать на концерте нельзя. В противном случае зрителя выведут из зала.

Ранее диктор Анна Шатилова назвала красивым замок Галкина* в деревне Грязь. Она считает, что построить такое здание может только талантливый человек.

*признан иноагентом на территории РФ