Появилась информация, что Лиам Пейн не совершал самоубийство

В Сети распространилась информация о том, что певец Лиам Пейн все-таки не совершил самоубийство. Об этом пишет The Mirror.

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По данным издания, в распоряжение полиции Аргентины попало видео, на котором видно, что перед страшным падением артист терял сознание в холле отеля, после этого мужчина терял сознание во второй раз. Сотрудники правопорядка стараются ограничить распространение ролика до окончания расследования, говорится в статье.

В Сети пользователи начали активно обсуждать теории о смерти американского певца. Одной из них стала версия, что между скандально известным рэпером Шоном Комбсом, известным как P.Diddy, и бывшим членом группы One Direction есть связь. Перед смертью Лиам употребил коктейль из запрещенных препаратов, распространяемых Diddy и его приближенными. Одна из жертв, подавшая на Комбса в суд, также упоминала об этом наркотике, которым он накачивал жертв перед изнасилованием. Отмечается, что после расследования дела против продюсера Пейн также захотел рассказать всю правду.

16 октября Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа гостиницы в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. Уточняется, что перед трагедией из гостиницы поступил звонок в полицию с сообщением о человеке, который ведет себя агрессивно.