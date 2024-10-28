Сати Казанова нашла новый способ заработка после рождения дочери

Певица Сати Казанова, недавно родившая дочь, отменила все корпоративы и мероприятия до апреля 2025 года и намерена зарабатывать онлайн. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сати Казанова родила дочь 23 октября. В соцсетях она рассказала, что мечтала о домашних родах, однако, учитывая, что у нее была поздняя беременность, решила выбрать вариант воссоздания домашней обстановки в перинатальном центре. Певица подчеркнула, что ее муж - итальянский фотограф Стефано Тиоццо – находился рядом с ней во время родов.

По данным Telegram-канала Shot, после рождения дочери 42-летняя Сати Казанова отменила все корпоративы и мероприятия до апреля 2025 года. Однако полностью в декрет она уходить не собирается и намерена зарабатывать онлайн.

«В ее планах вести духовные практики на дому. Так, есть несколько тарифов в ее клубе: на месяц за 7490 рублей, три месяца за 20 990 рублей, четыре месяца за 24 990 рублей. И VIP-тариф с самой Сати на 30 мест», - отмечает канал.

В рамках занятий артистка намерена поделиться «древними духовными знаниями, которые помогут найти себя, мужчину мечты и раскрыть сексуальность».

Сати Казанова стала матерью

Напомним, что певица не могла забеременеть семь лет. О том, что это ей удалось, стало известно в июне 2024 года, когда Казанова уже находилась на приличном сроке.