Сати Казанова отменила все концерты после рождения дочери

Российская певица и актриса, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова после рождения дочери отменила все концерты и корпоративы вплоть до апреля 2025 года после рождения дочери. Она планирует зарабатывать на онлайн-курсах по карме и духовным практикам на раскрытие женственности. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Последнее время Казанова давала акустические концерты «SATI ETHNICA», а также выступала на корпоративах за 2,5 миллиона рублей. Теперь певица будет проводить духовные практики на дому. Отмечается, что она продает несколько тарифов, самый дорогой из которых включает личное общение с ней.

По словам звезды, она поможет найти женщинам вторую половинку, поделится древними духовными знаниями и практиками, которые помогут найти себя и раскрыть сексуальность, сообщает Telegram-канал.

2 августа стало известно, что Казанова отсудила порядка 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в день траура после теракта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холле».