Лана Дель Рей впервые публично ответила на вопрос о замужестве

Ранее певица рассказывала об этом только в соцсетях.

Лана Дель Рей постепенно возвращается к светской жизни после бракосочетания с Джереми Дюфреном. Недавно она вышла на красную дорожку, представ в белом платье и меховом палантине. Также Лана впервые высказалась о семейной жизни перед публикой.

Ранее 39-летняя артистка лишь отписывалась в своем блоге — по ее словам, она счастлива в новом статусе. И вот на днях журналисты спросили Дель Рей о ее замужестве. Лана ответила кратко: «Все хорошо, мы счастливы».

Напомним, исполнительница хита «West Coast» стала женой Дюфрена летом этого года. Ее супруг работает гидом по аллигаторам. Торжество состоялось в штате Луизиана, у залива Дес-Аллеманде. Именно здесь Джереми проводит туры на лодках, рассекая болотистую местность. Для Ланы это первый официальный брак, а для Дюфрена — второй. Скоропалительная свадьбы любимицы миллионов стала шоком для ее поклонников. Артистка вышла замуж лишь спустя полтора месяца после того, как был рассекречен ее роман. Многие не верят в то, что этот союз окажется крепким и многолетним. Фанаты считают, что решение Ланы выйти замуж было «импульсивным».