Директор Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) подтвердил, что певица может стать новой солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель артистки заявил, что опубликованная в СМИ информация правдива. Переговоры еще ведутся, однако они «на финальной стадии».

«Планируется альбом — совместный или не совместный, пока непонятно, на стадии обсуждения», — добавил он.

Концертный директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин также подтвердил факт переговоров. Как сообщает RT, основатель группы Сергей Шнуров действительно обсуждает с Зотеевой ее участие в коллективе.

«Ничего еще не решено, окончательного решения нет», — добавил он, отметив, что совместная запись не означает, что Инстасамка уже стала солисткой.

Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Ранее о переговорах между лидером «Ленинграда» и Инстасамкой сообщил Telegram-канал Mash. В публикации отмечалось, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье — 21 октября он развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Музыканты уже записали демо и якобы планируют выпустить по меньшей мере один совместный альбом.