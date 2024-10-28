Thomas Mraz и ray! рассказали, как записали дуэт «Мокрые люди»

Thomas Mraz и певица ray! признались, что их совместная композиция получилась спонтанно. По словам солистки, она не была знакома с хип-хоп-артистом. Девушка подошла к его директору со словами: «Мы с вами не знакомы, но давайте поболтаем».

© Звук

«Потом мы решили немного похулиганить, выставили в соцсети общую фотографию с подписью "Хотите фит?". На это команда Томаса сказала: "Го!" Встретились в студии, и сразу родилась песня», — рассказала ray! Звук Медиа.

Как отметил Thomas Mraz, идея обложки также принадлежит певице: «Мы полностью доверились видению Лиды. Визуальный авангард, фэшн-дух XVIII века, отсылки к стильному художественному абсурду — это все про обложку нашего трека».

По словам ray!, они долго выбирали подходящий день для съемки на природе, чтобы можно было поместить стол и стулья в озеро. «Старались объединить викторианскую эпоху, декаданс и безумное чаепитие из "Алисы в стране чудес". В конечном счете выбрали вариант без нас в кадре, чтобы за этот стол мог сесть каждый и познакомиться заново. Композиция в кадре демонстрирует открытый, честный диалог между двумя людьми», — добавила артистка.

Раннее исполнитель Thomas Mraz признался, что хотел бы применять нейросети в своем творчестве.