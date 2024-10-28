Звезду 90-х Профессора Лебединского просят проверить на экстремизм

Общественники выступили за проведение в отношении музыканта Профессора Лебединского (настоящее имя Алексей Лебединский), проверки на экстремизм и признание его иноагентом. Поводом послужили его высказывания в адрес России в соцсетях, передает Shot.

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По данным Telegram-канала, соответствующее обращение было направлено в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) РФ, а также в Минюст РФ. Инициаторами являются общественники движения «Зов народа». Они утверждают, что «певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие».

Исполнитель хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» уехал из России в США много лет назад, напоминает Shot. Периодически он приезжал в Россию на заработки. На днях стало известно, что Профессор Лебединский написал завещание.

Звезда 90-х Профессор Лебединский написал завещание

56-летний Лебединский, из-за ментальной болезни переставший выходить из дома, завещал все свое имущество, авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, а также фотоматериалы своему другу Василию Мельникову.