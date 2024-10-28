Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой «Ленинграда». Как сообщает Telegram-канал Mash, лидер группы Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей.

По информации канала, Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье — 21 октября он развелся с четвертой женой, дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Чтобы вернуть популярность, он стал искать новую солистку — выбор пал на Инстасамку. Зотеева и лидер коллектива уже встретились, обсудили вопросы сотрудничества и записали демо. Утверждается, что они планируют записать по меньшей мере один совместный альбом, который станет для «Ленинграда» первым за шесть лет. Совместные туры и клипы пока обсуждаются.

Инстасамка выпустила капсулу одежды совместно с брендом «Твое»

Напомним, что солистки в «Ленинграде» менялись неоднократно. В разное время в группе выступали Юлия Коган, Алиса Вокс-Бурмистрова и Василиса Старшова. Сейчас на вокале и бэк-вокале в коллективе остаются Флорида Чантурия и Ксения Руденко, более известная как Зоя.