Адвокат Успенской обратилась к СМИ на фоне скандала с Плаксиной

Мать и дочь снова оказались под прессингом.

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Сегодня Елена Сенина, адвокат Любови Успенской, записала обращение от имени певицы. Она высказалась в адрес тех, кто комментирует ситуацию с Татьяной Плаксиной, дочерью артистки, и раздает советы, в том числе и СМИ. Ролик появился в блоге королевы шансона.

«Мы разберемся без вас. Если у вас есть основания полагать, что готовится преступление, совершается преступление, не надо выходить в телеэфиры, давать интервью. Идите в правоохранительные органы и напишите соответствующее заявление», — заявила адвокат.

Сенина обратилась к приятелям Плаксиной, которые, по ее мнению, пагубно на влияют на Татьяну. Со слов Елены, как только дочь Успенской оказывается в их компании, с ней начинают происходить странности. Однажды Татьяна уже поехала «свободно покататься», после чего ей собирали лицо буквально по кусочками — Любовь Залмановна оплатила услуги пластических хирургов.

«Как только она оказывается в вашей компании, она почему-то ползает на полу в каких-то ночных заведениях в непотребном виде. А в этот момент вы берете и снимаете видео и выкладываете его в интернет», — подытожила Елена.

Адвокат добавила, что Успенская не будет оправдываться за то, что делает для дочери все возможное. Сейчас, как сообщает пресса, Плаксина находится в психиатрической клинике.