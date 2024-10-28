Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Об этом пишет Mash.

По данным канала, основатель группы, музыкант Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей о реализации первого совместного альбома. Последний альбом группы выходил шесть лет назад. По неподтвержденной информации, музыкант решил вернуться на сцену после проблем в семье, чтобы восполнить потери. Для реализации своей цели Шнуров решил найти молодую певицу для совместной работы, которой в итоге стала Инстасамка, следует из сообщения в Telegram-канале.

Журналистка Ксения Собчак в своем личном блоге первой высказалась о совместной работе Шнурова и Инстасамки. По ее словам, артист решил небанально отметить развод, записав совместную песню с молодой певицей.

Сами артисты официально о сотрудничестве не объявляли.

Ранее сообщалось, что Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы «Ленинграда» из-за развода с Ольгой Абрамовой. За 40-минутное выступление на частных вечеринках группа просит 18 миллионов рублей. Концерт у «Ленинграда» сейчас запланирован всего один — в январе на Бали.

До этого артист отказался возвращать гонорар после отмены концерта в Санкт-Петербурге. Уточняется, что музыкант во всем винит промоутера. Билеты были возвращены зрителям, и организаторы потребовали от артиста вернуть отданные 140 миллионов рублей.