Молодая жена Ширвиндта пострадала из-за ядовитой рыбы

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта заявила, что наступила на ядовитую рыбу, пока купалась в море. Журналистка Анастасия Ширвиндт рассказала о случившемся в Испании в соцсетях.

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«Произошло то, чего я боялась всю жизнь, товарищи. Во время очередного купания на завершающей стадии плескания на мелководье я умудрилась наступить на нечто в воде. Мне показалось, что на ракушку, и я продолжила плавать», – поделилась женщина.

Супруга звезды отметила, что почувствовала нарастающую боль и подумала, что наступила на стекло. Когда она вышла на берег, то увидела на ноге разрезы.

«Ступня начала распухать и синеть. Боль стала такой, будто кожу снимают бритвой. Версия окружающих — еж, моя версия — ядовитая рыба, потому что впоследствии достала из ступни не иглы, а шипы», – добавила она.

Анастасия сообщила, что сейчас хорошо себя чувствует, так как использовала кипяток и антигистаминные препараты.

Напомним, что журналистка сыграла свадьбу с избранником в 2019 году. Ее не смутила разница в возрасте с мужчиной – она моложе его на 32 года. На торжестве женщина была не в белом платье, а в комбинезоне. У пары есть сын, которому дали имя Михаил.

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