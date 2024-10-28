Жерар Депардье не пришел в суд по делу о домогательствах

28 октября в Париже должен был начаться судебный процесс против французского актёра Жерара Депардье. Звезду «Невезучих» вызывали в суд из-за обвинений в домогательствах, однако слушание отложили на более поздний срок.

© Чемпионат.com

Как оказалось, Депардье не смог присутствовать в суде из-за проблем со здоровьем. Как объяснил его адвокат, 75-летний актёр страдает от диабета четверть века и на днях врачи запретили ему присутствовать в суде лично из-за возможных осложнений. Представители Депардье попросили судью отложить разбирательство на более поздний срок, когда актёр будет чувствовать себя лучше.

Ближайшее разбирательство с французским актёром связано с обвинениями от 53-летней художницы-постановщицы, обвинившей артиста в домогательствах на съёмках картины в 2021 году. Это не единственное судебное дело против Депардье — ранее аналогичные иски подали другие бывшие коллеги актёра.