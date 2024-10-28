Звездный стилист Сергей Зверев вывел из себя соседей по многоквартирному дому. Разъяренные жильцы оставили у его дверей послания, в которых жаловались на его хождение на каблуках.

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В личном блоге Зверев разместил фото объявлений, которые написали его соседи. Оказалось, что людям сильно мешает шум, создаваемый артистом в квартире. Они отметили, что Сергей даже рано утром ходит на каблуках, и это сильно раздражает остальных, так как все слышно.

«Прекратите издеваться! Имейте совесть! <…> Просьба не греметь. Вы не одни тут живете», - заявили соседи стилиста.

В Сети многие поддержали Зверева. По мнению пользователей, в квартире человек может делать все, что захочет, и ходить на каблуках не запрещено.

К слову, недавно Сергей признался, что уже устал от жизни в квартире. По его словам, он мечтает о спокойной старости в деревне в своем доме. На примере у стилиста уже есть «невеста», к которой он может переехать.

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