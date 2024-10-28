Москвичи устроили давку в ТЦ из-за приезда Инстасамки

Жители столицы устроили давку в торговом центре «Павелецкая Плаза» из-за приезда певицы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Звезда позднее сообщила, что вынуждена была уехать из-за огромного ажиотажа. Об этом Инстасамка написала на своей странице в соцсети.

— Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться, — написала Инстасамка в своем официальном Telegram-канале.

Приезд звезд был промоушен-компанией одного из магазинов. Покупателям обещали подарки за покупки, общение с Зотеевой, а сама певица даже встала за кассу.

Директор Инстасамки подтвердил, что она может стать солисткой «Ленинграда»

Певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Основатель группы музыкант Сергей Шнуров уже провел с ней переговоры о реализации первого совместного альбома.