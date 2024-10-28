Артисты «Уральских пельменей» признались, что выходили на сцену в нетрезвом виде

Звезды юмористического коллектива «Уральские пельмени» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. Об этом они признались в видео, опубликованном на YouTube-канале «Пельмени Family».

Юморист Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин рассказали, что выходили на сцену «под градусом». При этом Ярица уточнил, что делал это лишь для того, чтобы «зарядиться». Андрей Рожков же заявил, что это было «давным-давно».

Другие опрошенные участники «Уральских пельменей» заверили, что никогда не выступали после употребления алкоголя. В частности, об этом сказали Вячеслав Мясников, Ксения Корнева, Сергей Исаев.

Ранее экс-участница коллектива Стефания-Марьяна Гурская рассказала, что ушла из «Уральских пельменей» из-за желания заниматься творчеством. По словам артистки, она ни разу не пожалела о своем решении. При этом она благодарна команде юмористов за опыт, который она получила во время участия в проекте.