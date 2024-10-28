Винтер заявила, что aespa работают над рождественской песней

Участница женской K-pop-группы aespa Винтер рассказала, что в настоящее время коллектив трудится над новым рождественским треком. О том, когда композиция увидит свет и какое у нее будет название, пока ничего не известно.

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Винтер также добавила, что они не уверены, выйдет релиз в этом году или в следующем, пишет Allkpop.

Это не первая рождественская композиция от aespa. В прошлом году они выпустили свою интерпретацию классического трека Jingle Bell Rock. А в 2022-м девушки объединились со своими старшими коллегами по лейблу, герлз-бэндом Red Velvet, для записи песни Beautiful Christmas.

Ранее на этой неделе, 21 октября, aespa представили свой пятый мини-альбом Whiplash. Группа также поделилась клипом на заглавную песню.