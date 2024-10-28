На здании УрФУ появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»

В Екатеринбурге планируют разместить памятную доску в честь рок-группы «Агата Кристи». Отличительный знак появится на корпусе радиофака Уральского федерального университета в 2025 году.

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УрФУ уже одобрил идею, высказанную руководителем центра поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» Олегом Гененфельдом. В настоящее время идет техническое согласование.

Макет памятной доски разработал екатеринбургский дизайнер Олег Ракович, который в прошлом был участником Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсантъ».

История рок-группы «Агата Кристи» берет свое начало в РТФ УПИ (ныне УрФУ). Коллектив был основан братьями Вадимом и Глебом Самойловыми в 1988 году в Екатеринбурге и просуществовал до 2010-го. За это время музыканты выпустили десять студийных альбомов.

Ранее стало известно, что в поселке Акбулак установили мемориальную доску памяти Юрия Шатунова.