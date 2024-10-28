Разведенный SHAMAN отреагировал на слухи о романе с певицей Соей

32-летний SHAMAN (Ярослав Дронов) вышел в свет с певицей Соей и высказался о романе с коллегой. Об этом сообщает Kp.ru.

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Осенью 2024 года Ярослав объявил о разводе. После расставания с женой певца стали подозревать в романе с коллегой — певицей Соей. Артисты играют вместе в опере про князя Владимира, и, по сюжету, Соя исполняет роль Рогнеды, его жены.

Примечательно, что этим летом артисты впервые вместе вышли в свет. Они появились на красной дорожке «Новой волны», и уже тогда Ярослав отреагировал на слухи про их роман.

«Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу. Мы играем мужа и жену, вживаемся в роль. Надеюсь, получается и Рогнеда довольна», — говорил певец.

Ранее SHAMAN спел для «своей единственной» и подогрел слухи о новом романе. Подробности читайте в этой новости.

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