«Тату» воссоединились ради корпоративов за 15 млн рублей

Группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Лена Катина и Юлия Волкова готовы вместе выступать на частных мероприятиях за 15 млн рублей, хотя по отдельности просят намного меньше.

Отмечается, что Катина берет за одно выступление 1,1 млн рублей. У певицы нет райдера — ей нужен лишь трансфер до места, услуги стилиста-визажиста, вода и скромный набор еды. За 45 минут она исполняет главные хиты «Тату», а также несколько своих песен.

У Волковой запросы выше. При стоимости выступления в 1,2 млн рублей, она требует перелеты бизнес-классом, трехразовое питание и номер «люкс» в гостинице. В гримерке должны быть различные рыбные, сырные и мясные закуски, орехи, а также алкоголь. Длительность ее выступления составляет 40 минут.

Высокая стоимость совместного выступления Катиной и Волковой объясняется тем, что карьеры певиц давно разошлись — воссоединяться они готовы лишь за солидную плату. За 15 млн рублей они готовы совместно исполнить хиты «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса» и другие.