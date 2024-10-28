Разведенная Нюша ответила на слухи о новом романе

34-летняя певица Нюша высказалась о новых отношениях после развода. Артистка ответила на слухи о романе в эфире «Нового радио».

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После развода Нюшу подозревали в романе с Егором Кридом и молодым ресторатором. В новом интервью артистка опровергла слухи об отношениях, заявив, что ее сердце свободно.

«Сейчас меня шипперят с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос, у меня нет отношений», — высказалась знаменитость.

Также Нюша прокомментировала смену имиджа после развода. По словам певицы, в ней не произошли кардинальные перемены: откровенные наряды она носила еще в начале карьеры.

«Я ведь изначально была в таких образах, потому что есть во мне такая часть, которая требует внимания», — резюмировала Нюша.

Ранее Егор Крид рассказал, что спустя 10 лет встретился с отцом Нюши и пожал ему руку. Подробности читайте в этой новости.

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