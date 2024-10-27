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Phish почтили память Фила Леша, исполнив песню Grateful Dead «Box of Rain»

Американский рок-бэнд Phish отдал дань уважения бас-гитаристу Филу Лешу, скончавшемуся ранее на этой неделе. Коллектив исполнил кавер на песню Box of Rain (1970) группы Grateful Dead, одним из основателей которой был музыкант.

Phish почтили память Фила Леша, исполнив песню Grateful Dead «Box of Rain»
© Go.zvuk.com

Перед концертом неоднократно выступавший с Лешем гитарист Phish Трей Анастасио рассказал в личном блоге о влиянии ушедшего коллеги на его жизнь.

«Фил был не просто революционным, новаторским басистом. Он изменил мое представление о музыке, когда я был подростком. У меня сохранилось множество воспоминаний о том, как я с благоговением слушал его извилистые, выразительные басовые партии, органично сочетающиеся с гитарами Джерри [Гарсии] и Бобби [Вейра], клавишами Брента Мидланда и громоподобными барабанами Билли [Крейцманна] и Микки [Харта]. Я так благодарен за эти прекрасные воспоминания», — написал Анастасио.

Фил Леш скончался в возрасте 84 лет в пятницу, 25 октября. Причина смерти не разглашается.