Разгневанная Айза обратилась к представителям социальных служб

На днях рэпер Гуф стал героем скандала с дебошем в общественной бане. А накануне его экс-супруга Айза Анохина выложила видео, на котором якобы проверяет вещи их общего сына на наличие запрещенных веществ. Она внимательно рассматривает банковские карты из кошелька ребенка, разворачивает и нюхает купюры. Об этом рассказывает СтарХит.

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Айза не забыла дать комментарий, что видео носит развлекательный характер и не предполагает пропаганды запрещенных веществ, она выступает против наркотиков.

Подписчики посмеялись, и на этом все.

Но детскому омбудсмену ролик смешным не показался, особенно на фоне истории с отцом мальчика. Появилась информация, что соцслужбы собираются проверить, как Айза и Гуф справляются с родительскими обязанностями.

Айза разместила в микроблоге гневный пост.

«Уважаемые омбудсмены и омбудсменки, прошу вас, занимайтесь делами поважнее и поинтереснее, чем моя семья. В России тысячи детей прямо сейчас нуждаются в государственной поддержке. Тысячи семей на коленях выпрашивают деньги на лечение! Тысячи семей находятся за чертой бедности без шанса выбраться в люди и дать заботу, уход своим детям. А вам есть дело до нас… Я со своими детьми справляюсь замечательно! И отцы детей помогают как могут!» — написала Айза.

Айза и Долматов (Гуф) поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.