Фанаты Инстасамки разгромили магазин одежды

Дарья Зотеева, известная публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, готовит к выпуску свой новый альбом под названием Rich Witch (Богатая Ведьма). В рамках этого проекта она ведет активную рекламу, запустила в блоге тематическую игру, а также объединилась с известным брендом одежды.

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Дарья организовала рекламную акцию в одном из магазинов бренда. Предполагалось, что она представит коллекцию, а участники мероприятия получат автографы и фотографии с певицей, а также будут разыграны подарки, пишет «Комсомольская Правда».

Но мероприятие очень быстро превратилось в хаос. Магазин атаковала толпа неадекватных фанатов, которые разбросали и утащили одежду и разгромили витрины и оборудование. Организаторам пришлось закрыть магазин.

Инстасамка в микроблоге извинилась перед фолловерами.

«Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться и сделать то, что сегодня не смогли из-за большой давки», — написала Дарья.

Ранее Инстасамка заявляла, что хочет сменить имидж в ближайшее время — избавиться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.