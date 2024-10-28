Ирина Болгар назвала себя создателем стиля Павла Дурова

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала себя создателем узнаваемого стиля основателя Telegram, пишет "Лента.ру".

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"Воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы на заказ по моим эскизам, идеально скроенные брюки, кашемировые пальто – вся одежда была изготовлена по моему дизайну и из тех тканей, которые я лично отбирала", – заявила Болгар на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана в России экстремистской).

По словам Болгар, она пыталась создать гардероб, отражающий личность Дурова.

Ранее женщина пригрозила своим недоброжелателям в соцсетях судами. Юридические тяжбы, предупредила она, ждут любого, кто распространяет против нее клевету.

До этого представитель предпринимателя отрицал романтическую связь Дурова и Болгар. Также он добавлял, что основатель мессенджера закрыл доступ к своему банковскому счету после крупных трат Болгар. Уточнялось, что за пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.