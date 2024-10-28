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Ирина Болгар назвала себя создателем стиля Павла Дурова

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала себя создателем узнаваемого стиля основателя Telegram, пишет "Лента.ру".

Ирина Болгар назвала себя создателем стиля Павла Дурова
© соцсети
"Воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы на заказ по моим эскизам, идеально скроенные брюки, кашемировые пальто – вся одежда была изготовлена по моему дизайну и из тех тканей, которые я лично отбирала", – заявила Болгар на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана в России экстремистской).

По словам Болгар, она пыталась создать гардероб, отражающий личность Дурова.

Ранее женщина пригрозила своим недоброжелателям в соцсетях судами. Юридические тяжбы, предупредила она, ждут любого, кто распространяет против нее клевету.

До этого представитель предпринимателя отрицал романтическую связь Дурова и Болгар. Также он добавлял, что основатель мессенджера закрыл доступ к своему банковскому счету после крупных трат Болгар. Уточнялось, что за пару лет она потратила на брендовые вещи и ювелирные украшения 18 миллионов долларов.

Шоу-бизнес
Павел Дуров