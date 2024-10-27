Холзи выпустила новый альбом The Great Impersonator

Американская певица Холзи представила свой пятый студийник под названием The Great Impersonator. Пластинка, состоящая из 18 треков, стала первым релизом артистки, выпущенном через лейбл Columbia Records.

В своей новой работе Холзи отдает дань уважения музыкантам, повлиявшим на ее становление. Отсюда и следует название альбома, которое с английского переводится как «великий притворщик». Перед выходом лонгплея певица также поделилась несколькими снимками, на которых повторила образы культовых артистов. В их числе оказались Дэвид Боуи, Бритни Спирс, Пи Джей Харви и многие другие.

Несмотря на отсылки к музыкальным произведениям прошлого, в лонгплее The Great Impersonator присутствует много личных переживаний Холзи. За последние годы певица столкнулась и с послеродовой депрессией, и с несколькими тяжелыми заболеваниями, пишет NME.

Ранее Холзи призналась, что жалеет о своем возвращении в музыку, после того как пользователи раскритиковали ее новый сингл Lucky (2024).