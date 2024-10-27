Лорак объяснила, почему расплакалась на концерте

Ани Лорак дала сольный концерт в Москве. Зал был заполнен до отказа. Во время выступления артистка не раз вытирала слезы. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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«Очень тяжело справиться с эмоциями: я пою чувствами, а голос – инструмент, который передает их. Мои поклонники ждали полгода этого концерта. Билеты были куплены еще в «Крокус Сити». И они их не сдавали, хотя мы долго не сообщали, в каком зале будет концерт. Это – преданность, это – любовь, у нас по-настоящему все», - объяснила звезда.

Певице аплодировали не только незнакомые зрители, но и близкие люди. В зале находились ее жених Исаак Виджраку, и дочь.

«Когда он присутствует на моих выступлениях, я меньше волнуюсь. Он мне посылает сердечки всегда, я их вижу. Сегодня Исаак был с моей дочерью: они поддерживали меня вместе», рассказала Лорак.

Певице пришлось немало пережить в прошлом году - ее подозревали в финансировании ВСУ. Но через некоторое время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, сообщил, что артистка Ани Лорак чиста перед законом.