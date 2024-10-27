Галич ответила на высказывание Грефа о блогерах

Ида Галич опубликовала в Telegram-канале ролик со словами главы Сбербанка Германа Грефа, который назвал блогеров неудачниками, которые «ничего не могут, кроме как болтать языком».

Галич отметила, что «блогер блогеру рознь».

«Мне кажется и верится, что разлетевшийся по интернету кусочек выступления Германа Оскаровича Грефа вырван из контекста», — написала Ида.

Ида настаивает, что нельзя считать всех блогеров инфоцыганами. Многие не только занимаются коммерцией, но приносят немалую пользу обществу, причем бескорыстно, сообщает «Комсомольская Правда».

«Вообще, блогер блогеру рознь. Некоторые и меня бесят. Понимаем. Могу сказать, что в «нашей палате» мы со многими моими коллегами, а я считаю себя до сих пор блогером, помогаем пострадавшим регионам нашей страны и быстро реагируем, когда необходимо создать информационный шум, дабы исправить несправедливую ситуацию или организовываем сборы на помощь детям и взрослым, попавшим в беду», - заявила Галич.

Ранее телеведущая и блогерша Ида Галич раскрыла главную мечту своего сына. В соцсетях она опубликовала видео, на котором ее наследник Лео рассказывает о том, как хотел бы поехать на Камчатку.

Недавно знаменитость вернулась в Москву после поездки на Камчатку. Она снимала на видео красоту природы и делилась невероятными эмоциями. Видимо, мальчика так вдохновили рассказы мамы, что теперь и у него появилась мечта посетить это место.