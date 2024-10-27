СМИ: на Успенскую написали заявление в полицию

Александр, знакомый Татьяны Плаксиной, заявил телеканалу НТВ, что написал заявление в полицию Израиля на Любовь Успенскую.

По его словам, это – подстраховка, поскольку он боится преследования представителей певицы за то, что поселил у себя ее дочь. Он убежден, что за спиной Успенской – мафия. Об этом пишет gazeta.ru.

Александр рассказал, как три года назад Любовь Залмановна отправила полицию в квартиру знакомой Плаксиной Таисии Жоговой. Певица утверждала, что Жогова уговорила Татьяну украсть у нее драгоценности. Это подтвердила и Плаксина.

Но Александр считает, что версия сфабрикована. И он, и Таисия просто пытались вызволить Татьяну из-под опеки матери.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь артистки находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву.