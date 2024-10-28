Анджелина Джоли ответила на слухи о новом романе

Актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма и дала редкий комментарий о своей личной жизни. В беседе с People 49-летняя артистка заявила, что на данный момент одинока, тем самым ответив на слухи о романе с рэпером Akala.

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26 октября Анджелина Джоли появилась на премьере фильма «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас, которая состоялась в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе. Актриса, исполнившая в картине главную роль, призналась, что «разделяет одиночество» со своей героиней, и связала это с любовью к работе.

«Я могу быть кем угодно в жизни, но то, что я очень трудолюбива, это факт. Я не хочу говорить об этом слишком подробно, потому что это слишком личное. Но определенно в моей жизни есть одиночество и преданность работе», — поделилась Анджелина Джоли.

Знаменитость отметила, что не знает, воспринимают ли она или Мария Каллас себя «кем-то иным, кроме как артистами и трудоголиками», и добавила, что они обе «вероятно, очень строги к себе».

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Главную роль в ленте исполнила Анджелина Джоли. Премьера фильма состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале.

В последние месяцы Анджелина Джоли оказалась в центре внимания не только из-за новой роли, но и из-за общения с рэпером Akala. Слухи об отношениях пары появились в августе этого года, когда их впервые засняли вместе на Венецианском кинофестивале. Актриса и певец несколько раз были замечены на публике.

Ранее мы писали о том, что отношения Анджелины Джоли с Akala вышли на новый уровень.