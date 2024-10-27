Шаляпин признался, что старается «держаться подальше» от родственников

Прохор Шаляпин родился в обычной семье. Отец работал сталеваром, мама – поваром. Отец пил и не раз поднимал руку на жену и сына. На протяжении девяти лет они с матерью жили в страхе.

«Бесконечные драки, мы с мамой убегали босиком по снегу, чтобы нас не убили. Я старался об этом не рассказывать. Воспоминания, связанные с отцом, все негативные!» — говорил певец.

Позднее отца осудили за разбой, потом поместили в психиатрическую больницу. Мать вторично вышла замуж, а Прохор уехал строить карьеру в Москву, пишет портал vokrug.tv.

Теперь он с удовольствием рассказывает о своей личной жизни. Но почти ничего не говорит о своей семье.

«Я просто опасаюсь своих родственников. Не со всеми дружу, честно могу признаться. Не со всеми на одной волне, и стараюсь даже не видеться и не общаться. Москва большая, знаете, лучше подальше», — разоткровенничался певец в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Шаляпин подчеркнул, что всякий раз удивляется, столкнувшись с примером дружной семьи и кланом любящей друг друга родни.

Ранее Прохор Шаляпин похвастался новыми зубами. Он признался, что отдал три миллиона рублей, чтобы больше не слышать шутки про свою белоснежную улыбку.