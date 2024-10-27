Ценник на концерты Моргенштерна* взлетел на шесть миллионов

Алишер Моргенштерн теперь требует за выступление на корпоративах почти на шесть миллионов больше. Если ранее такое мероприятие он оценивал в 9 миллионов рублей, то сейчас, по данным Телеграм-канала SHOT, речь идет о 14, 9 миллионах. Правда, в случае оперативного согласования приезда, может быть скидка до 20 процентов.

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Организаторы обязаны принять и певца, и всю его команду (7-8 человек). Из райдера певца пропала водка, но остались вино и коньяк, а также пиво, теперь 15 бутылок вместо 30. По-прежнему актуальны кальян, пиццы, энергетики Red Bull и липовый мед.

Марина Валеева-Моргенштерн, мать музыканта, проживавшая в России до недавнего времени, сейчас находится в Испании. Публике известно, что дама находится в многомиллионных долгах. Так, в Уфе ее уже признали банкротом, а также суд закрыл дело о взыскании с нее долга в размере 3 млн рублей.

Продюсер Сергей Дворцов и вовсе считает, что Моргенштерн кинул мать.

«Он никогда не помогал и не помогает своей матери. Он ее забыл и кинул. Когда-то у него были гонорары в 6, 7 и даже 10 млн рублей. В этот момент он забыл о родных и о матери. Ему сегодня есть, на что жить, хоть и не в таких масштабах, как раньше. И уж 100 тысяч послать матери он может», - сказал Дворцов.

*Признан иноагентом в РФ.