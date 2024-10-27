Бородин призвал проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Музыкального продюсера Константина Меладзе следует проверить на финансирование ВСУ, заявил NEWS.ru председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, у композитора нет четкой позиции касательно России и проведения спецоперации на Украине.

Бизнес Константина Меладзе обязательно попросим проверить. Нужно узнать, как он отчитывается перед налоговой. Если выяснится, что есть какие-то нарушения, вывод средств за рубеж, то нужно проверять его на финансирование ВСУ. То, что они (Валерий и Константин Меладзе. — NEWS.ru) покинули страну, отвернулись от нее, но продолжают зарабатывать, — это настоящий плевок обществу. Пора поставить жирную точку в этом деле, — считает Бородин.

По мнению главы ФПБК, нужно было давно понять, что семья Меладзе не готова быть с Россией. Братья только зарабатывают на россиянах деньги, но поддерживают другую сторону. В качестве примера Бородин привел корпоратив в Дубае, во время которого Валерий Меладзе поддержал лозунг «Организации украинских националистов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

СМИ: композитор Меладзе лишился своего отчества

После этого не последовало никаких извинений. Нужно их обоих ставить в стоп-лист, мы наблюдаем за их деятельностью, и, в принципе, с братьями уже никто не сотрудничает в шоу-бизнесе, — заключил руководитель ФПБК.

Как стало известно ранее, Константин Меладзе лишился отчества из-за смены паспорта на украинский. В новом документе он больше не Шотович, поскольку на Украине отчества в паспортах не ставятся. Сам продюсер ситуацию не комментировал.