Появились подробности по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Продолжается следствие по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Предположительно, может появиться более 40 подозреваемых. Это люди, которые, возможно, сами не понимают, что стали соучастниками преступления, пишет Телеграм-канал Mash.

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Им предложили за 5-10 тысяч рублей продать свои банковские карты и реквизиты. После этого мошенники используют их карты и счета для получения и вывода незаконно полученных средств.

Теперь эти люди будут иметь дело с правоохранительными органами. По данным источника, трое первых вот-вот будут задержаны.

Сейчас под арестом находятся курьер Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев, который отвечал за левые телефоны, банковские счета, сим-карты и был связным между подельниками.

Напомним, мошенники обманули певицу Ларису Долину. Согласно материалам дела, с апреля по июль 2024 года злоумышленники неоднократно звонили артистке под видом сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

В ходе общения преступники убедили женщину в том, что она якобы для пресечения противоправных действий, а также для сохранения недвижимости и денег должна перевести на «безопасные» счета и передать курьеру личные сбережения и средства, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников. Общая сумма ущерба по делу превысила 200 млн руб.