Якубович рассказал, как обманом получил жилье

Леонид Якубович когда-то жил с родственниками в коммунальной квартире. И вот, когда они с супругой ждали прибавления в семействе, у них появился законный повод претендовать на отдельное жилье.

«Мы жили в коммуналке. Встал вопрос: „Как бы разъехаться?“ Мне сказали, поскольку жена беременна, то мы имеем право на отдельную квартиру. До того, как поехать в исполком, я все по совету друзей думал… Мне сказали: „Если дашь денег…“» — рассказал артист в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Отец Леонида был категорически против того, чтобы нести взятку. Он предупредил сына, что за такое его могут просто посадить в тюрьму.

Якубович сообщил, что он придумал хитрый вариант, пишет СтарХит.

«Я нарезал газет, положил в конверт пухленький и приехал в исполком. Мне сказали, что положена квартира двухкомнатная. А я вылупил фразу: „Если вы мне дадите трехкомнатную, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична“. Как сейчас помню, он настолько обалдел от этой фразы. Была жуткая пауза. А я все конвертик подсовываю. Он посмотрел, засунул его в тумбу и дал ключи от трехкомнатной квартиры в Новогиреево».

Якубович тут же помчался в Новогиреево со смотровым ордером, врезал свой замок, привез какую-то мебель. В итоге никто его из «трешки» не выселил.

Ранее Леонид Якубович признался, что выбросил свою записную книжку – потому что людей, чьи контакты туда были внесены, уже нет.