Друг дочери Успенской рассказал, где она сейчас находится

Недавно Любовь Успенская заявляла о пропаже дочери. Певица предполагала, что Татьяну Плаксину похитили. Но ее быстро обнаружили в Израиле и вернули в Россию. В Израиле Татьяна дала интервью телеканалу НТВ, в котором обвинила мать в деспотизме и заявила, что сбежала из-под ее опеки.

Успенская действительно старалась контролировать жизнь дочери. Татьяна уже много лет зависит от запрещенных веществ, и Любовь Залмановна не раз направляла ее в специализированные клиники, пишет «Комсомольская Правда».

Александр, друг Татьяны, у которого она жила в Израиле, стал гостем шоу «Ты не поверишь!» на канале «НТВ». Он рассказал, как забирали беглянку.

«Пришли ко мне домой два бугая. Люба за сутки до этого звонила мне и говорила: „Жди гостей“. Она знает все. Это мафия. Она за мной следит. Ко мне в дом ворвались люди… Вы появляетесь у меня дома, закалываете девочку. Там был медбрат, который ее лечит. Но от чего ее лечить? Ее собирались сразу закрыть в клинике. Через сутки Успенская звонит и говорит: „Моя дочь находится в Швейцарии“. А Швейцария — это кодовое название этой клиники, психбольнички», - сообщил Александр.

Татьяна закончила престижную школу в Москве и отучилась в нью-йоркском колледже. Потом девушка несколько лет жила в США в вольной художницей на деньги мамы в купленной певицей в Лос-Анджелесе квартире. В 2020 году после очередного скандала с наркотиками Успенская привезла дочь в Россию, где пытается ее лечить и выстроить ей певческую карьеру.

По мнению пресс-секретаря Успенской Александра Иваненко, Татьяна Плаксина попала под влияние людей, которые «сводят ее с верного пути».