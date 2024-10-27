СМИ: композитор Меладзе лишился своего отчества

Композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества из-за того, что менял свой паспорт на украинский. Об этом пишет Mash.

По данным канала, в украинском документе нет отчества, потому что в стране это считает пережитком советского союза, следует из сообщения в Telegram-канале.

В середине августа сообщалось, что Меладзе долгое время пытался продать свою виллу в Крыму, но безуспешно. Теперь он начал сдавать ее в аренду туристам посуточно. День в доме российской знаменитости обойдется в 60 тысяч рублей. Аренда за месяц обойдется отдыхающим в два миллиона рублей. Недвижимость была выставлена на торги почти за 387 миллионов рублей.

Позже Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе на 65 миллионов рублей.

Уехавший из РФ Константин Меладзе поднял цену на виллу в Крыму до 450 млн рублей

Обсуждения развода продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой не утихают в Сети до сих пор. Недавно пользователи социальных сетей предположили, что мужа у артистки увела солистка нового состава «ВИА Гры» София Тарасова. В недавнем интервью девушка прокомментировала эти слухи.