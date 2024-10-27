Пригожин призвал оставить Пугачеву в покое

Иосиф Пригожин убежден, что что народная артистка СССР Алла Пугачева может жить там, где ей удобно. Примадонна – пенсионерка, она много и достойно работала и сейчас заслужила спокойную обеспеченную старость. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте ее в покое», — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что Алла Борисовна не делает никаких политических заявлений, живет своей семейной жизнью, воспитывает детей.

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«Ее позиция понятна. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно», — подчеркнул Пригожин.

Алла Пугачева уехала из России еще в 2022 году. Сначала страну покинул ее муж, а затем и она вместе с детьми. Несколько месяцев они жили в Израиле, но из-за неспокойной обстановки в государстве супруги стали вновь путешествовать по миру в поисках нового дома. У них имеется недвижимость в Прибалтике и на Кипре.