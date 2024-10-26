Дакота отчитала рэпера Natan за «хайп» на тему измен
Рэпера Natan раскритиковал развод Риты Дакоты с Владом Соколовским Он заявил, что личное дело она вынесла на суд общественности, а дети стали свидетелями, как расходятся их родители. И упомянул, что сам он не стал «хайпиться» на теме измен, рассказывает 5 Канал.
А на днях стало известно об его интрижке с Лерчек, хотя он женат. Также Natan признался, что мог ударить жену, но назвал это «отрезвляющей пощечиной».
Дакота в микроблоге написала:
«Теперь этот певец ходит по интервью, хайпит и рассказывает, какой он красавчик, что не хайпит», — отметила она.
Но особенно возмутили певицу слова о пощечине. И то, что нашлись люди, оправдывающие подобное.
«Нет никаких „отрезвляющих пощечин“, милая. Если мужик поднял на тебя руку — беги от него», - заявила звезда.
Последние концерты Риты Дакоты в России прошли в конце 2023 года. С тех пор знаменитость практически не появляется в нашей стране. Продюсер Сергей Дворцов считает, что певица зарабатывает благодаря бизнесу, который находится за границей.