Болгар рассказала, что была личным стилистом Дурова

Ирина Болгар заявила, что была не только гражданской супругой Павла Дурова и матерью его троих детей, но и личным стилистом. И привычный образ основателя Телеграм закрепился в памяти миллионов людей благодаря ее труду. Об этом пишет Телеграм-канал Zvezdach.

© соцсети

«Я была дизайнером почти всей одежды, которую он носил на публике и интервью. Я создала дизайны одежды, которые, на мой взгляд, лучше всего отражали личность Павла. Воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы на заказ с волком по моим эскизам, идеально пошитые брюки, кашемировые пальто — вся одежда была изготовлена по моим дизайнам и из тканей, которые выбрала я. Создала ему капсульную коллекцию одежды, которая сочетается друг с другом», - сообщила Болгар.

В середине сентября Ирина Болгар написала, что созданный Дуровым мессенджер Telegram можно рассматривать как их общее имущество, несмотря на то что они не состояли в официальном браке.

По ее словам, Telegram был зарегистрирован на имя Дурова «в рамках обоюдных договоренностей», к которым они пришли за 10 лет, что были вместе. Болгар подчеркнула, что в некоторых странах такие отношения признают официальными, а в некоторых — партнерам позволяют претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, даже если брак не был зарегистрирован.