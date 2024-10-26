Седокова рассказала, как борется с депрессией после развода

Анна Седокова разводится с Янисом Тиммой после четырех лет брака. Певица озвучила эту информацию еще месяц назад, но поклонники надеялись, что это всего лишь эмоциональное решение после ссоры, и пара помирится. Тем более что Анна и Янис неоднократно расходились, но, в итоге, преодолевали кризис в отношениях. Об этом сообщает портал Vokrug.tv.

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Сегодня в личном блоге Анна рассказала, как борется со стрессом из-за расставания с мужем. Держаться ей помогает работа. У нее концерты, которые он не отменяет, несмотря на тяжелое обострение аллергии.

«Проснулась в семь утра и пошла гулять. Волнуюсь, как все пройдет… Знаю, будет много любви. И поддержки, которая мне сейчас так нужна», — призналась артистка.

В сентябре Анна Седокова показала тело с сыпью и объяснила причину недуга. 41-летняя исполнительница разместила снимки, на которых продемонстрировала усыпанную красными пятнами кожу. При этом она рассказала, что внешние изменения появились от пережитого стресса.