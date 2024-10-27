Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Актер Дмитрий Дюжев признался, что запрещает своим детям смотреть криминальные проекты со своим участием, в том числе «Бригаду» и «Жмурки». Его слова передает ТАСС.

Заслуженный артист России считает, что подрастающее поколение должно сформировать мировоззрение и набраться опыта, прежде чем смотреть художественные фильмы о преступности. Дюжев подчеркнул, что в его домашней библиотеке есть «История государства российского», Библия и словарь Ожегова.

«Вот это то, что нужно сначала освоить, понять эту мудрость, иметь ее как основу. Только потом можно будет смотреть такое кино», — заявил артист.

Актер Дмитрий Дюжев женат на Татьяне Зайцевой с 2008 года. Пара имеет двух детей — 9-летнего Дмитрия и 14-летнего Ивана. В беседе с ТАСС звезда «Бригады» признался, что пока сыновья не интересуются актерской профессией. Артист поделился, что старший сын Иван учится в школе на отлично, в том числе проявляет интерес к точным наукам.