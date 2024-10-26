«Никто никого не бросал»: Поверин о расставании с Клавой Кокой

Клава Кока публично объявила о расставании с блогером Александром Повериным. Сегодня Александр прокомментировал разрыв отношений. Но его словам, одной любви для долгосрочных отношений оказалось недостаточно, и они с Клавой решили расстаться. Об этом пишет портал thevoicemag.ru.

«Вот и подошла к концу наша история. Мы были вместе ровно 1 год и 4 месяца. Пишу с улыбкой, потому что не испытываю ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Каждый человек появляется в нашей жизни для опыта, плохого или хорошего. Никто никого не бросал и не изменял, мы сели как взрослые люди, поговорили и приняли совместное решение, что нам нужно двигаться дальше по отдельности», — сообщил блогер.

Певица познакомилась с Александром на своем проекте «Сердце Клавы» в прошлом году. После окончания шоу они казались публике идеальной парой. Впрочем, многие поклонники звезды не верили в это, и утверждали, что Поверин изображал влюбленного в меркантильных и карьерных целях. Александр же заявлял, что это глупые сплетни.

«Мы понимали всю сложность этих отношений, но все же решили попробовать. И как сказал один мудрый человек, одной любви недостаточно, чтобы построить отношения... Многие пишут про контракт... Лично у меня это вызывает только улыбку, кто же кому заплатил? Друзья, не будьте такими глупыми и наивными. Покажите мне сценариста, который смог придумать такую красивую историю, я пожму ему руку. Хотя вы правы, у этой истории есть сценарист, и это — Бог», — написал он в личном блоге.

Певица Клава Кока вместе с Мари Краймбрери, Катей IOWA, Ольгой Серябкиной и другими исполнительницами стала участницей знаменитой вечеринки радиостанции Like FM. Like Party «Девичник» прошел 25 октября в одном из московских клубов. Выступление на музыкальном девичнике стало ее первым появлением на сцене после официального расставания с Александром Повериным.